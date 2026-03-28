I Carabinieri di Albinea ospitano in caserma gli alunni delle primarie

L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e grazie al supporto dei dirigenti scolastici e del corpo docente, ha promosso un’iniziativa volta a diffondere la cultura della legalità tra gli studenti fin dalla scuola primaria. L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani sui valori fondamentali del rispetto delle regole, favorendo un’educazione civica che contribuisca alla loro crescita personale e sociale.

Nell’ambito di questa iniziativa, anche la Stazione dei Carabinieri di Albinea ha organizzato alcune giornate didattiche, sia nelle scuole che presso la caserma. Tra gli eventi più significativi ci sono stati due incontri dedicati agli alunni delle quinte elementari delle scuole primarie di Albinea e Borzano, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Albinea.

Complessivamente, 80 bambini sono stati accolti nella caserma per approfondire temi cruciali come la prevenzione della droga e dell’alcol, il bullismo e il cyberbullismo, l’uso consapevole di internet, l’educazione ambientale e la sicurezza stradale. Gli argomenti sono stati presentati con modalità interattive e adatte all’età degli studenti, per stimolarne l’interesse e favorire l’apprendimento.

Durante le visite in caserma, gli alunni sono stati ricevuti dal comandante e dai militari della Stazione dei Carabinieri di Albinea, che hanno guidato i piccoli ospiti tra i locali della struttura, offrendo loro una panoramica sulle attività quotidiane svolte al servizio della comunità. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Emilia, che hanno entusiasmato i bambini mostrando le auto di servizio e illustrando con semplicità alcune delle operazioni dedicate alla tutela del territorio.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e partecipazione, con momenti emozionanti come l’innalzamento della bandiera accompagnato dal canto dell’Inno d’Italia da parte degli scolari. Come segno di ricordo e gratitudine, ogni bambino ha ricevuto un gadget appositamente inviato dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna.

Questa iniziativa non solo ha rappresentato un’importante occasione di crescita per gli studenti, ma ha anche riconfermato il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere i valori della legalità, del rispetto delle norme e della sicurezza civica. Grazie alla collaborazione attiva tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine, si consolida un percorso educativo che pone al centro il benessere dei più giovani e il loro ruolo fondamentale nella costruzione di una società più consapevole e responsabile.