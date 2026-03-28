Drammatico salvataggio in un’area boschiva a Reggio Emilia: Carabinieri e Vigili del Fuoco salvano un 27enne pronto a farsi esplodere

Un intervento di soccorso estremamente complesso e ad alto rischio si è concluso con esito positivo nella notte del 28 marzo, grazie alla rapidità d’azione e alla straordinaria competenza dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR di Reggio Emilia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 23:30 del 27 marzo, quando è giunta una segnalazione relativa a un giovane con intenzioni suicidarie nella zona boschiva dell’area nord della città. Le pattuglie, giunte prontamente sul posto, si sono addentrate nella vegetazione e hanno individuato una tenda da campeggio, all’interno della quale un ragazzo di 27 anni, residente a Reggio Emilia, si era chiuso.

La tenda era satura di gas fuoriuscito da una bombola da 15 litri. La scena che si è presentata ai militari era altamente drammatica: il giovane, fortemente agitato, tratteneva in mano un accendino minacciando di provocare un’esplosione, mettendo così in pericolo sia la propria vita sia quella degli operatori intervenuti. Nonostante l’elevato rischio, i Carabinieri hanno dimostrato sangue freddo e una gestione esemplare della crisi per evitare il peggior epilogo.

In un primo momento, avvicinandosi con estrema cautela alla tenda, i militari hanno effettuato un taglio nella tela utilizzando un coltello per disperdere il gas ed evitare l’intossicazione del giovane. Contestualmente, hanno cercato di instaurare un dialogo empatico con il ragazzo, tentando di convincerlo a desistere dal suo intento. Tuttavia, dato l’aggravarsi della situazione, si è reso necessario l’impiego di un piano d’emergenza elaborato in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Utilizzando un getto d’acqua ad alta pressione indirizzato direttamente verso la tenda attraverso gli idranti, le squadre operative sono riuscite a ridurre la concentrazione del gas all’interno e a garantire condizioni più sicure per intervenire. Questa manovra ha consentito ai Carabinieri di fare irruzione e portare in salvo il giovane, che versava in stato di semicoscienza e presentava gravi ferite autoinflitte ai polsi. Il ragazzo è stato immediatamente affidato agli operatori sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Fortunatamente, i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita.

L’eccezionale coordinamento tra forze dell’ordine e Vigili del Fuoco ha permesso di scongiurare una tragedia che sembrava inevitabile, dimostrando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi ed efficaci nelle situazioni di emergenza estrema.