Danneggia la porta di ingresso per entrare in casa dell’ex fidanzata e si scaglia contro di lei, arrestato 33enne dalla Polizia di Stato

Ieri sera, venerdì 27 marzo, intorno alle 21:00, la Polizia di Stato è intervenuta in via Compagnoni dopo che una donna, spaventata, ha segnalato l’ingresso forzato del suo ex fidanzato nella sua abitazione, preceduto dal danneggiamento della porta. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto il luogo e trovato la donna e l’uomo, un 33enne tunisino con precedenti, in evidente stato di agitazione mentre tentava di aggredirla. Nonostante la sua violenta resistenza, l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Si è appurato che la loro relazione era terminata da tempo, sebbene lui rifiutasse di accettarlo. L’uomo è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violazione aggravata di domicilio, danneggiamento e lesioni personali. Su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida.