Bologna: arrestato 24enne per spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 24enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando per i Colli bolognesi, dovendo verificare la presenza di persone sospette, verosimilmente dedite alla vendita e all’acquisto di droga. Alla vista del 24enne bolognese che era uscito di casa per andare a lavorare, i militari si sono avvicinati e dopo averlo controllato gli hanno sequestrato un involucro di hashish che deteneva nella tasca del giubbotto. Avendo un fondato sospetto che il giovane avesse altra droga nascosta in casa, i Carabinieri gli hanno perquisito l’abitazione.

Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di altri 16 involucri di hashish del peso complessivo di 164 grammi, 2.000 euro in contanti e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza che è stata posticipata, il 24enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.