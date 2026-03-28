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Attacco iraniano contro base Usa in Arabia Saudita, 12 soldati americani feriti

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Attacco iraniano contro base Usa in Arabia Saudita, 12 soldati americani feriti

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Attacco iraniano contro la base aerea americana a Prince Sultan, di Al-Kharj, a sud-est di Riad, in Arabia Saudita. Il bilancio è di almeno 12 militari feriti, 2 dei quali in modo grave. L’attacco sarebbe stato condotto con un missile e vari droni, causando anche il danneggiamento di diversi velivoli. Intanto il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi
Uniti ha riferito su X di attacchi da parte di missili da crociera e droni iraniani, che hanno causato cinque feriti tra i lavoratori, tutti di nazionalità indiana. Incendi sono stati segnalati nelle zone industriali. Sempre il Ministeri ha reso noto che le difese aeree e i caccia degli Emirati stanno rispondendo agli attacchi iraniani.

– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

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