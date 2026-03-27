YoungERCard Fest: al via il concorso musicale per giovani artisti promosso dalle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli

Le Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli presentano YoungERCard Fest, il concorso musicale dedicato a giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 35 anni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la creatività giovanile e promuovere messaggi positivi attraverso la musica. Il concorso è aperto a tutti i generi musicali e accoglie sia brani originali sia cover. Il tema scelto per questa edizione è “volontariato e aiuto”, un invito a raccontare, attraverso le note, esperienze e valori legati alla solidarietà e all’impegno sociale.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione, disponibile sul sito ufficiale dell’Unione (www.unione.terredicastelli.mo.it), e inviarlo insieme a un brano musicale all’indirizzo email: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’11 aprile 2026. Tra tutte le candidature ritenute idonee, saranno selezionati 10 finalisti, che avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo il 6 giugno 2026 a Vignola, in occasione della YoungERCard Fest presso il Centro Nuoto Olimpia Vignola. Ai primi tre classificati sarà assegnato un premio di grande valore: un importante monte ore di registrazione e mastering audio e video, pensato per sostenere concretamente il percorso artistico dei vincitori.

“Come Assessorato alle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli siamo orgogliosi di presentare YoungerCard Fest, un concorso che unisce il talento artistico alla promozione del volontariato e della cittadinanza attiva. Questo importante progetto è reso possibile dal fondamentale finanziamento della Regione Emilia-Romagna, attraverso le risorse del bando GECO 14 (Giovani evoluti e consapevoli). Un ringraziamento speciale va a Olimpia Vignola e a tutti i partner della rete per la preziosa collaborazione organizzativa. Mettendo in palio premi concreti come le ore in studio di registrazione, vogliamo investire seriamente sul potenziale dei nostri ragazzi dai 14 ai 35 anni. Invitiamo i giovani musicisti a iscriversi: usate la forza della musica per lanciare il vostro messaggio di solidarietà!” – commenta Enrico Tagliavini, Assessore alle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli.