Torna l’ora legale: potrebbe essere l’ultima volta

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 le lancette andranno spostate avanti di 60 minuti: dalle 2:00 alle 3:00. Il cambio di orario ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo della luce naturale durante i mesi più caldi, riducendo di conseguenza i consumi di energia elettrica.

Questo regime orario resterà in vigore per sette mesi. Il ritorno all’ora solare è già fissato per l’ultima domenica di ottobre, ovvero nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando le lancette andranno riportate indietro di un’ora.

La proposta di eliminare definitivamente il cambio tra ora solare e ora legale continua a tenere banco. La Camera dei Deputati ha infatti approvato un’indagine sulla possibilità di mantenere questo orario sempre.

L’ora legale consentirebbe un minor consumo di energia elettrica e dal punto di vista ambientale ridurrebbe le emissioni di CO₂.

Il dibattito resta aperto anche se la conclusione dell’indagine è prevista entro il 30 giugno 2026.