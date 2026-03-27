Sabato, presso la sala civica “E. Ferraresi”, Novi Music Festival 2026

Sta per concludersi il Novi Music Festival 2026, la rassegna dedicata agli amanti della musica, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, finalizzata alla promozione della cultura musicale nei luoghi del territorio di Novi.

Anche l’edizione 2026 si è caratterizzata, come di consueto, per la varietà dei generi musicali proposti, che hanno visto alternarsi capolavori della musica classica, jazz, musica tradizionale e contemporanea.

Estremamente positiva la risposta del numerosissimo pubblico, che ha dimostrato ancora una volta di apprezzare una proposta artistica così variegata e per niente scontata.

Il festival si conclude con l’esibizione del compositore e pianista Massimo Malavasi, accompagnato dai musicisti di Armonya Nova Ensemble: Giuliano Nora e Davide Vicari ai sax, Simone di Benedetto al basso, Marco Carnavali alla batteria e Laura Biolcati Rinaldi alla voce.

Massimo Malavasi, nato a Carpi, diplomato in Pianoforte e in Composizione, docente al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, ha alle spalle una lunga carriera come compositore di musica sia strumentale che vocale, concertista, didatta, arrangiatore e direttore di coro. Tra le sue composizioni, due concerti per pianoforte e orchestra, tre concerti per sax e orchestra, un concerto per violoncello e orchestra, due opere, cinque musical, una messa, un oratorio e numerosi brani per pianoforte e per formazioni cameristiche.

Le sue composizioni sono state eseguite in Italia, Ungheria, Stati Uniti,

Australia e Russia.

Nel suo ultimo progetto musicale, la fusione fra la sua formazione classica e le numerose frequentazioni jazz diventa sempre più profonda, dando origine a un inedito intreccio di atmosfere e ritmi jazz, latini, rock e classici.

Come sempre ad accompagnarlo il suo storico gruppo Armonya Nova Ensemble che

quest’anno si presenta in una nuova veste jazzistica grazie all’inserimento della sezione ritmica formata da basso e batteria.

Il Novi Music Festival, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dal Comune di Novi di Modena, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Novi360.

Il concerto, come tutti gli eventi del Festival, è a ingresso libero e gratuito.

“NUOVI INTRECCI SONORI” – MASSIMO MALAVASI e ARMONYA NOVA ENSEMBLE

Sala Civica “E. Ferraresi” – Piazza 1° Maggio, 19 – 41016 Novi di Modena (MO)

sabato 28 marzo, ore 20,45

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.