HomeAlbineaProseguono senza sosta le ricerche di Elena Zaccarelli





Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Zaccarelli

AlbineaCronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sono ancora in corso le ricerche di Elena Zaccarelli, la ragazza di Borzano di cui nessuno ha più notizie dalla mattina del 26 marzo.

“Ci auguriamo e speriamo con tutto il cuore che venga ritrovata al più presto – spiega la sindaca di Albinea Roberta Ibattici – Le ricerche sono affidate al comitato interforze, coordinato dalla Prefettura di Reggio, al quale partecipiamo come amministrazione. Siamo tutti molto vicini alla famiglia in queste ore di preoccupazione e incertezza. Lanciamo un appello a tutti perché tangano gli occhi aperti e, nel caso l’abbiano vista o la vedano, inviino una segnalazione alle forze dell’ordine al 112”.

L’ultimo avvistamento è stato nella zona di Porta Santa Croce, a Reggio, dove è scesa da un autobus.

Elena ha 14 anni è alta 1metro e 68centimetri, pesa 57 chili e ha i capelli scuri. Al momento della scomparsa indossava una giacca con cappuccio nera, dei jeans grigi, un paio di stivaletti marroni e uno zainetto fucsia. Il suo telefono cellulare risulta spento.

















Redazione 1

Ultime notizie