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Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 28 marzo 2026

Meteo
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Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi centro-occidentali ad evoluzione diurna. Assenza di precipitazioni.

Temperature minime in lieve locale diminuzione, comprese tra 2 e 6 gradi ma con valori anche intorno allo zero nelle aree extraurbane. Massime in aumento con valori tra 16 e 17 gradi in pianura, lievemente inferiori sulla costa riminese. Venti deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali. tendenti a divenire deboli variabili. Mare poco mosso, localmente mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)

















Redazione 1

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