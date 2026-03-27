Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 28 marzo 2026

Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi centro-occidentali ad evoluzione diurna. Assenza di precipitazioni.
Temperature minime in lieve locale diminuzione, comprese tra 2 e 6 gradi ma con valori anche intorno allo zero nelle aree extraurbane. Massime in aumento con valori tra 16 e 17 gradi in pianura, lievemente inferiori sulla costa riminese. Venti deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali. tendenti a divenire deboli variabili. Mare poco mosso, localmente mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.
(Arpae)