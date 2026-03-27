Modena, Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Vuoi fare la differenza nella tua comunità e vivere un’esperienza unica di crescita personale e professionale? L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Modena ETS – APS ti offre la possibilità di partecipare al Servizio Civile Universale, affiancando persone cieche e ipovedenti in attività di supporto e inclusione sociale.

Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con scadenza fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026, e prevede diversi progetti suddivisi nei programmi “LOW VISION” e “VEDERE OLTRE”: “Borea” (1 volontario) e “Blind Edu” (2 volontari, di cui 1 GMO) per il primo, “Sight First” (1 volontario) e “Edu Sight” (2 volontari, di cui 1 GMO) per il secondo.

Il percorso ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 519,47 euro. I volontari saranno coinvolti in attività di lettorato e servizi a domicilio, accompagnamenti per shopping e teatro, sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana, oltre ad attività di segreteria e organizzazione.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domande On Line), https://domandaonline.serviziocivile.it. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid (per informazioni: www.agid.gov.it). È inoltre opportuno allegare un curriculum vitae e copia dei titoli posseduti (se non in possesso è necessario fornire un’autocertificazione con allegato il documento di identità).

Tra i requisiti principali figurano la cittadinanza italiana o il regolare soggiorno in Italia, l’assenza di rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’UICI, nessuna condanna penale, la non appartenenza alle forze armate o di polizia e il non aver già svolto o interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale.

Le selezioni: dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Presidenza Nazionale UICI www.uiciechi.it

Per informazioni: Uici Modena, via Don Lorenzo Milani, 54 – mail: uicmo@uici.it –Telefono: 059 260759 – Sito internet: www.uicimodena.it