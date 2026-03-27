Maranello: gli Alpini donano uova di Pasqua agli ospiti di Villa Estense

Ieri mattina gli ospiti e gli operatori della Casa residenza anziani Villa Estense hanno ricevuto in dono uova di cioccolata dal Gruppo Alpini di Maranello, come augurio di ‘Buona Pasqua’. Gli Alpini hanno voluto consegnare le uova di persona, accompagnati dal sindaco Luigi Zironi e dall’assessore al welfare Davide Nostrini.

Al Gruppo Alpini di Maranello un ‘Grazie’ sincero da parte dell’Amministrazione e di tutti i cittadini, per un gesto apprezzatissimo dai nostri nonni e da tutto il personale che ogni giorno si prende cura di loro.