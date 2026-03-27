Maltempo, il bilancio della Città metropolitana per la nevicata di ieri

51 mezzi per un totale di 317 ore su strada, 4025 i km puliti, poiché la velocità di accumulo al suolo della neve ha reso necessari numerosi passaggi successivi quando e dove la nevicata era più intensa.

Sono questi i numeri dell’impegno della Città metropolitana per gestire la nevicata imprevista, almeno nell’intensità, che ha interessato ieri le colline e le montagne del nostro territorio.

L’attività è iniziata alle 3.57 e si è conclusa alle 19.41, quando ai mezzi spazzaneve sono succeduti i mezzi spargisale per evitare ghiacciamenti notturni.

“I disagi, fortunatamente limitati a poche situazioni, hanno dimostrato che la macchina organizzativa era pronta anche se quasi fuori stagione – è il commento di Davide Dall’Omo, delegato a Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade – . Anche questi si sarebbero potuti evitare se tutti si fossero attenuti alle indicazioni obbligatorie sulle dotazioni invernali, le quali non servono solo per se stessi ma anche per evitare intraversamenti di anche un solo veicolo, che impedendo agli spazzaneve di passare possono portare velocemente alla paralisi di una strada intera.”