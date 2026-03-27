Imposta sulla pubblicità: incontro con ICA e Unione Area Nord dedicato alle imprese di Concordia

Lunedì 30 marzo alle ore 21, presso la Sala consiliare del Comune di Concordia in piazza 29 Maggio 2, si terrà un incontro dedicato alle tematiche relative a ICA e alle imposte sulla pubblicità, rivolto agli imprenditori e alle attività economiche del territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e informazione sulla nuova normativa nazionale in materia di imposta sulla pubblicità, alla quale è necessario adeguarsi. Durante l’incontro verranno illustrate le principali novità e gli obblighi previsti, con particolare attenzione agli aspetti legati a pubblicità, insegne e vetrine.

Interverranno come relatori il dott. Pasquale Mirto dell’Ufficio Tributi UCMAN e Alberto Carrani, responsabile di ICA Tributi. Saranno inoltre presenti gli uffici competenti e le associazioni di categoria, a disposizione per fornire chiarimenti, rispondere alle domande e approfondire ogni aspetto tecnico e operativo.

L’appuntamento è pensato come un’occasione utile per le imprese del territorio per comprendere al meglio la normativa vigente e ricevere supporto diretto dagli esperti, in un’ottica di collaborazione e trasparenza tra amministrazione, gestori del servizio e attività economiche.

La partecipazione è libera, senza necessità di prenotazione, e aperta a tutte le imprese interessate.