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Imposta sulla pubblicità: incontro con ICA e Unione Area Nord dedicato alle imprese di Concordia

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Lunedì 30 marzo alle ore 21, presso la Sala consiliare del Comune di Concordia in piazza 29 Maggio 2, si terrà un incontro dedicato alle tematiche relative a ICA e alle imposte sulla pubblicità, rivolto agli imprenditori e alle attività economiche del territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e informazione sulla nuova normativa nazionale in materia di imposta sulla pubblicità, alla quale è necessario adeguarsi. Durante l’incontro verranno illustrate le principali novità e gli obblighi previsti, con particolare attenzione agli aspetti legati a pubblicità, insegne e vetrine.

Interverranno come relatori il dott. Pasquale Mirto dell’Ufficio Tributi UCMAN e Alberto Carrani, responsabile di ICA Tributi. Saranno inoltre presenti gli uffici competenti e le associazioni di categoria, a disposizione per fornire chiarimenti, rispondere alle domande e approfondire ogni aspetto tecnico e operativo.

L’appuntamento è pensato come un’occasione utile per le imprese del territorio per comprendere al meglio la normativa vigente e ricevere supporto diretto dagli esperti, in un’ottica di collaborazione e trasparenza tra amministrazione, gestori del servizio e attività economiche.

La partecipazione è libera, senza necessità di prenotazione, e aperta a tutte le imprese interessate.

 

















Redazione 1

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