Giovani e casa: il Comune di Mirandola al lavoro su nuove misure di sostegno

Il Comune di Mirandola annuncia l’avvio di un percorso di lavoro finalizzato alla definizione di nuove misure a sostegno dei giovani in tema di accesso alla casa, con particolare riferimento ai costi degli affitti e dei mutui, sempre più difficili da sostenere per le nuove generazioni. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza di una criticità concreta che interessa in modo crescente il territorio: l’aumento dei costi abitativi rappresenta oggi uno degli ostacoli principali all’autonomia dei giovani, in particolare per chi si affaccia alla vita indipendente o intende costruire un proprio progetto familiare.

In questo contesto, l’Amministrazione comunale sta lavorando a una manovra che possa prevedere contributi a fondo perduto e forme di rimborso su affitti e mutui, con un’attenzione specifica alle giovani coppie, al fine di favorire la permanenza e l’attrattività della città per le nuove generazioni.

«Prima ancora che amministratore, sono un ragazzo di 26 anni e conosco bene le difficoltà che tanti miei coetanei incontrano ogni giorno – dichiara l’Assessore alla Promozione del Territorio Marco Donnarumma – A Mirandola, come in molti altri contesti, l’accesso alla casa è diventato un tema centrale e non più rinviabile. È nostro dovere intervenire con strumenti concreti, capaci di dare risposte reali e restituire fiducia».

«Stiamo lavorando a misure che possano sostenere i giovani, in particolare le coppie, attraverso contributi e agevolazioni che rendano più sostenibili affitti e mutui. Vogliamo dimostrare che la politica può e deve tornare ad occuparsi dei problemi veri delle persone, con serietà, trasparenza e pragmatismo. Questo rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio che metterà i giovani al centro delle politiche del territorio» conclude Donnarumma.

L’Amministrazione comunale fornirà aggiornamenti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di condividere in modo puntuale contenuti e modalità di accesso alle misure previste.