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Gino per sempre, sabato 28 marzo in piazza Grande risuonano le canzoni di Paoli

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Gino Paoli al Centro Musica di Modena

Da ‘La gatta’ a ‘Sapore di sale’, da ‘Una lunga storia d’amore’ a ‘Che cosa c’è’ passando per ‘Senza fine’ e, ovviamente, ‘Il cielo in una stanza’. In piazza Grande domani, sabato 28 marzo, risuoneranno i più grandi e amati successi di Gino Paoli. Il grande artista è scomparso lo scorso martedì all’età di 92 anni, e con questa iniziativa il Comune intende attribuire un omaggio e un segno di grande affetto a un cantautore“immenso che ha lasciato una traccia indelebile nella musica italiana ed era molto legato a Modena” come ha ricordato nel suo messaggio di cordoglio il sindaco Massimo Mezzetti.

Le note indimenticabili e trasversali alle generazioni dei suoi brani si ascolteranno dalle 10 alle 18 nel cuore della città, al centro del sito Unesco, e saranno apprezzate da cittadini e turisti per un abbraccio corale a tutti i familiari e agli amici di Paoli, a partire dalla moglie Paola Penzo, originaria di Modena e fautrice del legame profondo del cantautore con la città della Ghirlandina.

















Redazione 1

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