Domenica al Pake di Castelvetro ultimo appuntamento della rassegna “Castelli di legalità”

Ultimo appuntamento, domenica 29 marzo alle ore 20.30 nella sala civica Pake a Castelvetro, della rassegna “Castelli di legalità” organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Libera.

La serata vedrà la presentazione del libro “Donne e antimafia” di Valeria Scafetta, giornalista e scrittrice nota per il suo impegno civile e la collaborazione con Avviso Pubblico. L’autrice sarà intervistata da Giulia Tosatti, volontaria di Libera Modena e avvocata attenta ai diritti delle donne e alle discriminazione di genere. Accompagnamento musicale a cura del coro femminista “Le Chemin des Femmes” (nella foto fornita dal Comune).

Durante la serata sarà possibile visitare la mostra, allestita nella stessa sala Pake, “Donne d’elezione, 80 anni di diritto al voto” che, ricordiamo, rimarrà aperta e visitabile fino al 17 maggio il sabato pomeriggio (ore 16-19) e la domenica (ore 10.30-12.30/16-19).

Info: tel. 059 758836; cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it.