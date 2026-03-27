Cultura, arte e musica a Fiorano Modenese

Il fine settimana a Fiorano Modenese si arricchisce di arte, cultura e musica, grazie agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio.

Sabato 28 marzo, alle ore 16, inaugura a Fiorano Modenese, la mostra personale di Ermanno Vecchi “Movimenti”, presso Casa delle Arti Vittorio Guastalla. Parte critica a cura di Tina de Falco. L’esposizione, a cura dell’associazione Arte e Cultura, resterà visitabile anche domenica 29 marzo e dal 4 al 6 aprile dalle 16 alle 19

Domenica 29 marzo, alle ore 17, presso il Centro Via Vittorio Veneto, in via Vittorio Veneto 94 a Fiorano, torna la rassegna “Incontri al Centro”, ospite Monica Iotti, nota influencer modenese, seguita sui social per i suoi contenuti dedicati allo stile. Monica Iotti dialogherà con Gian Carla Moscattini e presenterà il suo ultimo libro “L’eleganza è servita”, che raccoglie riflessioni sul modo di vivere con gusto, equilibrio ed armonia. Sarà poi a disposizione per il firma copie. La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.

Sempre domenica alle 17, presso Villa Cuoghi, Saliha Sultan presenta il suo libro “La bambina di Kabul. Una storia vera“, per la rassegna “Il tè delle 5”. L’autrice verrà intervistata da Giovanna Ferrari, presentazione di Tina de Falco, letture di Laura Guerrino e Maria Giovannelli, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Pietri. Al termine, seguirà il consueto rito del tè. Ingresso libero e gratuito. Evento a cura dell’associazione INArte.

In serata, alle 18, la Fonoteca Soneek Room di Casa Corsini, a Spezzano apre all’ascolto musicale condiviso e commentato, con “So Lonely, itinerario nel mondo della musica che ruota attorno al tema della solitudine, condotto da Bianca Giugni Leoni dell’associazione Lumen. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.