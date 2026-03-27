Conflitto in Iran e impatto sulle pmi: lunedì 30 marzo un approfondimento organizzato da Aliseo e Lapam Confartigianato

Le conseguenze della guerra in Iran non restano confinate al piano politico-militare. Per le pmi queste si traducono rapidamente in variabili operative. Il primo canale è l’energia, con volatilità su petrolio e gas che si riflette su bollette e listini. Il secondo è la logistica, perché l’instabilità nel Golfo e attorno allo Stretto di Hormuz sta già generando rialzi dei costi di trasporto, deviazioni delle rotte, ritardi e maggiore incertezza assicurativa.

In un contesto così dinamico, il rischio per molte aziende è reagire tardi o in modo frammentario, subendo a catena gli effetti su forniture, margini e contratti.

Per approfondire questi aspetti, Lapam Confartigianato organizza un incontro con Aliseo, testata giornalistica online, per leggere con metodo gli scenari, distinguere i segnali strutturali dalle oscillazioni di breve periodo e trasformare informazioni complesse in indicazioni pratiche per la direzione aziendale.

L’appuntamento è per lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 18.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato (Via Emilia Ovest 775, MO).

Relatori dell’incontro saranno Francesco Dalmazio Casini, giornalista professionista, fondatore e direttore della rivista geopolitica Aliseo e Federico Sangalli, analista geopolitico ed esperto di questioni legate al rischio e alle sicurezza, studioso di Iran e delle dinamiche politico-strategiche legate a Teheran, con all’attivo diverse analisi dedicate al dossier iraniano e alle sue implicazioni regionali e globali.

Per partecipare alla serata è consigliato iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.