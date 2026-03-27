Concerto vocale tra Rinascimento e contemporaneità, domenica al Comunale di Carpi

Domenica 29 marzo, il Teatro Comunale di Carpi accoglie uno degli ensemble vocali più prestigiosi al mondo: The Tallis Scholars, diretti da Peter Phillips, protagonisti di un appuntamento imperdibile dedicato alla grande tradizione della musica sacra. Nel concerto “Palestrina e Pärt”, l’ensemble celebra i cinquecento anni di Giovanni Pierluigi da Palestrina, esponente di punta della scuola polifonica romana rinascimentale, mettendolo a confronto con un’altra eccellenza della musica sacra, il novantenne estone Arvo Pärt, in un’esperienza sonora di rara intensità e raffinatezza.

Il concerto, che inizia alle 17, chiude la stagione della musica classica del Teatro Comunale.

Fondati e diretti da Peter Phillips, i Tallis Scholars rappresentano da oltre cinquant’anni un punto di riferimento assoluto nell’interpretazione della polifonia rinascimentale, apprezzati a livello internazionale sia per la purezza del suono, sia per la precisione stilistica. Il programma proposto a Carpi si configura come un affascinante ponte musicale tra epoche lontane ma profondamente connesse: da un lato la perfezione formale di Palestrina, dall’altro la spiritualità essenziale e sospesa di Pärt, in un dialogo musicale che attraversa cinque secoli di storia.

Il concerto offre al pubblico un’esperienza immersiva nella dimensione più autentica della musica sacra: un percorso di ascolto che unisce rigore compositivo e profondità spirituale, esaltato dall’acustica del Teatro Comunale e dall’eccellenza interpretativa dell’ensemble britannico. Un appuntamento di alto profilo artistico che conferma la vocazione internazionale della stagione del Teatro Comunale di Carpi, capace di coniugare tradizione e innovazione attraverso proposte di grande valore culturale.

Lo spettacolo fa parte della rassegna di Musica classica del Teatro Comunale. Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.