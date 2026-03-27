Completata la dorsale ciclabile di Modena nord

È arrivato a conclusione l’intervento di realizzazione della dorsale ciclabile di Modena nord, che riconnette la zona industriale con la rete ciclopedonale esistente consentendo di arrivare alla Stazione centrale dei treni e al centro cittadino.

E con questo, sono arrivati a completamento tutti gli interventi di ciclopedonalità realizzati nell’ambito dei fondi Pnrr, che comprendono il tratto ciclopedonale in via Gottardi di collegamento tra il Polo Ospedaliero-universitario e il Tecnopolo con il terminal intermodale Gottardi, il tratto ciclabile in via Nonantolana da via Torrazzi al nuovo Sert, la ciclabile di via San Cataldo, il tratto di ciclabile sempre su via Nonantolana a nord della ferrovia tra il supermercato Eurospar e via del Lancillotto, con la riqualificazione del parcheggio di piazza Darsena e il collegamento ciclabile con viale Gramsci, le zone 30 di via Santi-Cialdini e De’ Gavasseti, e le aree pedonali e ciclabili Sant’Eufemia-Badia e Gallucci. Parte degli interventi, frutto di finanziamenti precedenti, sono poi confluiti nel Pnrr per ciò che riguarda gli obiettivi di chilometri realizzati.

A mostrare l’ultimo tratto di ciclopedonale completato è stato nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, l’assessore alla Mobilità e con delega al Pnrr Giulio Guerzoni insieme ai tecnici comunali e dell’azienda che ha realizzato l’intervento, la Emiliana asfalti srl di San Felice sul Panaro.

“Con questi interventi, previsti dal Pums e in linea con il Pug – commenta l’assessore – a Modena sono stati realizzati oltre 9 chilometri di percorsi ciclopedonali aggiuntivi, 1,84 chilometri quadrati di zone 30 e 3.765 metri quadrati di aree pedonali, oltre ad altre opere pubbliche. I lavori hanno permesso di riconnettere tratti della rete ciclopedonale esistente garantendo agli utenti ‘deboli’ elevati livelli di sicurezza e tempi di percorrenza ridotti, così da incentivare la mobilità dolce, a piedi o in bicicletta, anche per gli spostamenti casa-lavoro. Realizzare infrastrutture ciclabili nei villaggi industriali o nelle zone ad alta densità di attività economiche – aggiunge Guerzoni – indica bene che tipo di città e di mobilità vogliamo costruire per il futuro: sicura, efficiente e sostenibile”.

L’intervento della dorsale di Modena nord, del valore di 1 milione 540 mila euro (di cui 1 milione 400 mila di fondi Pnrr), in particolare, ha visto la realizzazione di 2,3 chilometri di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, ma anche la riqualificazione di sei coppie di fermate dell’autobus, la realizzazione di un nuovo parcheggio intermodale e la piantumazione di 33 alberature aggiuntive.

Nel dettaglio, è stato realizzato il tratto terminale settentrionale della dorsale ciclabile di Modena Nord, con una prima sezione di pista ciclopedonale lungo via Romania, in prossimità della rotatoria con via Francia, un tratto nell’area verde che separa via Francia da via Brigatti, che poi prosegue con un percorso in sede propria separata dai flussi pedonali lungo i controviali di via Jugoslavia e di via Germania e prosegue in via delle Nazioni fin quasi al capolinea dell’autobus.

Le coppie di fermate dell’autobus interessate da interventi sono state rialzate e sono stati messi in sicurezza gli attraversamenti corrispondenti anche con l’installazione di isole salvagente e la contestuale realizzazione di aiuole alberate. È stato ridefinito l’innesto del braccio di uscita della nuova rotatoria Canaletto-Nazioni su viale delle Nazioni e sono stati realizzati oltre una quarantina di nuovi parcheggi sul lato ovest dello stesso viale. Infine, è stata migliorata la sicurezza della mobilità ciclabile di via Cavazza attraverso la realizzazione di due bike-lane valicabili (una per senso di marcia), la sistemazione del margine della carreggiata e la messa in quota di chiusini e caditoie.