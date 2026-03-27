Chiusure programmate lunedì notte sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di lunedì 30 e martedì 31 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.

Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova. L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova, verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona, o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova. Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SS9 VIA EMILIA-TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO LA TANGENZIALE

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e l’allacciamento con la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, lo svincolo SS9 via Emilia sarà chiuso in entrata per chi proviene da Modena e da Bologna Centro ed è diretto verso la Tangenziale.

Lo svincolo di San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto) e sarà chiuso in entrata verso la Tangenziale.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita sulla SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia e viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.