Bologna, uno scranno del Consiglio comunale è stato intitolato a Giovanni Bersani

Si è tenuta oggi, presso la Sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio, la cerimonia di intitolazione di uno scranno consiliare a Giovanni Bersani (1914-2014), avvocato bolognese, partigiano dopo l’8 settembre 1943 e protagonista della vita politica e sociale del Paese nel dopoguerra. L’intitolazione è stata proposta dai consiglieri Gian Marco De Biase e Cristina Ceretti.

Dopo i saluti e l’introduzione della presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca c’è stata la lettura, da parte degli studenti relatori Vittoria Finelli e Ivan Danza, di alcuni estratti dal libro scritto dalla classe 2^B del Liceo Minghetti. Successivamente sono intervenuti il presidente della Fondazione Bersani Francesco Tosi e il senatore Pier Ferdinando Casini. Ha concluso la cerimonia l’intervento del sindaco Matteo Lepore.