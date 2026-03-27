14enne scomparsa a Reggio Emilia: attivazione del piano provinciale per la ricerca

A seguito della segnalazione della scomparsa della minore Elena Zaccarelli, avvenuta lo scorso 26 marzo e comunicata dai Carabinieri di Reggio Emilia, la Prefettura ha prontamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, finalizzato al rintraccio della stessa.

In data odierna, presso la sede della Prefettura, si è svolta una riunione della Cabina di Regia per un approfondito esame dello scenario relativo alla scomparsa e all’adozione delle conseguenti iniziative già intraprese e di quelle ulteriormente da porre in essere, con la massima attenzione ed efficacia.

La riunione, presieduta dal Dirigente dell’Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, Viceprefetto Aggiunto Stefano Musolino, ha visto la partecipazione del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Albinea, nonché dei rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

La pianificazione sopra citata prevede l’attuazione di specifiche procedure operative per la ricerca delle persone scomparse, intese come individui non più rintracciabili nei propri abituali contesti di vita quando, per le circostanze dell’allontanamento o per le condizioni personali, si ritiene che possa derivare un pericolo per la loro vita o incolumità.

Il Piano è finalizzato a garantire la più ampia collaborazione tra Forze di Polizia, Enti e organismi territoriali competenti, al fine di assicurare un dispositivo di ricerca e soccorso improntato alla massima efficacia ed efficienza, attualmente attivato in relazione alla scomparsa della minore.

La ragazzina, 14 anni, si è allontanata ieri mattina da Reggio Emilia, e da allora non si hanno più sue notizie. L’ultima volta è stata vista scendere dal tram in zona Santa Croce stazione corriere Reggio Emilia. Il suo telefono è spento e comunque non raggiungibile.

Descrizione di Elena:

– Capelli scuri

– Abbigliamento al momento della scomparsa: giacca con cappuccio nera, pantaloni jeans grigi, stivaletti marroni, zainetto fucsia

Si invita chiunque abbia informazioni utili o abbia incontrato la minore a contattare i Carabinieri di Reggio Emilia o il Numero Unico di Emergenza 112.