“10, 100, 1000 Piazze per la Pace”, domani in piazza Nettuno la manifestazione

Domani, sabato 28 marzo Rita Monticelli, delegata del Sindaco per i diritti umani e il dialogo interreligioso e interculturale, parteciperà a: 10, 100, 1000 Piazze per la Pace – Tessitura di Pace. Un’iniziativa organizzata da Donne per la pace che colorerà le piazze di tanti comuni italiani con teli che parlano di pace, per opporre alla logica della guerra la pratica della relazione, della riparazione e della responsabilità verso il mondo, simboleggiata dal lavoro manuale di tessitura.

A Bologna l’appuntamento è in piazza Nettuno dalle 16 alle 17.30 per un momento pubblico di partecipazione e condivisione, attraverso un gesto simbolico e concreto: tessere e cucire insieme stoffe, parole e segni.