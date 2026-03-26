La cooperazione vola in Europa: le cooperative di Ferrara, Modena e Reggio Emilia in visita al Parlamento europeo

Il 25 e 26 marzo una delegazione di 21 rappresentanti di cooperative di Ferrara, Modena e Reggio Emilia ha visitato il Parlamento europeo a Bruxelles, nell’ambito di una missione organizzata da Legacoop Estense in collaborazione con Legacoop Emilia Ovest e con l’Ufficio Affari europei di Legacoop Nazionale, ospite dell’onorevole Stefano Bonaccini.

“Un importante momento di confronto e approfondimento, dichiarano i presidenti di Legacoop Estense Paolo Barbieri e di Legacoop Emilia Ovest Edwin Ferrari, che ha permesso ad alcune delle principali cooperative dei nostri territori di condividere le istanze settoriali e di filiera della cooperazione. Sempre più, come associazione di rappresentanza, il nostro sguardo si rivolge anche all’Europa, dove si assumono decisioni.”

In preparazione alla missione, Legacoop Estense ha elaborato un position paper con i contributi delle cooperative dei diversi settori – dall’agroalimentare al sociale, dalla produzione industriale ai servizi e all’abitazione – che ha costituito la base di confronto con i parlamentari europei incontrati. In particolare, l’onorevole Stefano Bonaccini ha illustrato alla delegazione gli scenari delle politiche UE, dagli accordi commerciali internazionali alle nuove norme sugli appalti, fino al PNRR e al Fondo unico della programmazione 2028-2034.

«La cooperazione è parte rilevante del sistema economico e sociale dell’Emilia-Romagna – commenta l’europarlamentare Stefano Bonaccini – e ha contribuito a farne una delle regioni più attrattive e competitive in Europa, in ragione delle opportunità di lavoro e dei servizi alla persona. Ed è proprio la dimensione europea l’ambito in cui i nostri territori, i cittadini e le imprese potranno continuare ad essere protagonisti: senza un’Europa forte e unita saremmo tutti più deboli, nella competizione internazionale con vecchie e nuove potenze. Ringrazio Legacoop Estense e i tanti cooperatori e cooperatrici per la visita ed il confronto».

Nel corso della visita si è svolto anche un incontro con l’onorevole Irene Tinagli, presidente della commissione speciale UE sulla crisi degli alloggi, dedicato al tema dell’housing sociale, su cui si attende lo stanziamento di importanti risorse. Presente anche l’onorevole Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, che ha sottolineato l’importanza di un’Europa unita per affrontare la difficile situazione internazionale.

La delegazione è stata inoltre in visita al CESE – Comitato economico e sociale europeo, accompagnata da Catiuscia Marini, responsabile Affari europei di Legacoop Nazionale, e dalle responsabili dell’ufficio di Bruxelles di Legacoop. A seguire, un incontro presso l’ufficio della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles, durante il quale si sono approfonditi gli importanti dossier legati al settore agroalimentare e alla nuova PAC.

Le cooperative rappresentate dalla delegazione sono: GranTerre, Cantine Riunite&CIV, Greslab, Giulio Bellini, CCM, Politecnica, Parco, CFP, Copma, CIRFOOD, Gulliver, Accento, Coptip, Progeo, Transcoop, Bilanciai, CPL Concordia, Abitcoop.