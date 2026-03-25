Tutela del consumatore, la Polizia Locale sequestra oltre sessanta capi contraffatti in via Indipendenza

Sessantadue capi, tra giubbotti, pantaloni, pelletteria e berretti, tutti griffati con i marchi delle più note case di moda, ma appositamente contraffatti e di conseguenza sequestrati. È questo il risultato di due distinti interventi compiuti lunedì pomeriggio scorso all’altezza del civico 24 di via Indipendenza da parte del Reparto Polizia Commerciale e del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale.

Quello che colpisce è l’orario in cui sono avvenute le operazioni, entrambe in concomitanza con il cambio del turno delle pattuglie, una fascia oraria molto sfruttata dai venditori abusivi che approfittano della temporanea assenza degli agenti impegnati nel servizio di anti abusivismo. Il primo intervento è stato intorno alle 14, con i venditori che si sono dati alla fuga alla vista degli agenti, lasciando a terra un discreto numero di capi contraffatti.

L’altro intervento invece, si è sviluppato alle 19, ma in questo caso non tutti gli abusivi sono riusciti a scappare. Un uomo di trentanove anni infatti, è stato bloccato dagli operatori della Polizia Locale e denunciato per la vendita di oggetti con segni contraffatti e per ricettazione. Ora rischia una pena da uno a quattro anni per il primo reato, e da due a otto anni per il secondo.