Task force interforze: controlli straordinari massivi in zona Tempio e Gramsci a Modena

Nella giornata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze ad “Alto Impatto”, disposto dal Questore Lucio Pennella in attuazione delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli massivi, iniziati nel primo pomeriggio e protrattisi fino a tarda sera, sono stati coordinati dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e hanno visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale oltre che l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine. Hanno concorso ai servizi anche la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, ciascuno per gli ambiti di specifica competenza, nonché personale della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione per la trattazione delle persone accompagnate in Questura.

Il servizio ha interessato, dapprima, la zona Tempio, con particolare attenzione a via Piave, viale Reiter, via Poletti, viale Caduti in Guerra e via P. Ferrari per poi spostarsi più a ridosso della stazione ferroviaria, con pattugliamenti anche appiedati in corso Vittorio Emanuele in via Mazzoni, via Crispi, via Nicolo dell’Abbate e aree limitrofe, fino a viale Monte Kosica. Trattasi di quartieri, per i quali sono giunte diverse segnalazioni di cittadini, riunitesi in Comitati, che lamentano la presenza di persone dedite ad attività illecite.

Le verifiche hanno poi interessato la zona Crocetta, con particolare attenzione a tutta l’area che insiste su palazzo R-Nord, coinvolgendo anche strada Attiraglio, via Canaletto Sud e via Gramsci.

Accertamenti, con l’impiego di un dispositivo specializzato composto da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, estesi agli avventori, presso 10 esercizi pubblici, tra cui negozi di vicinato, bar e altre attività di somministrazione di alimenti, al fine di verificare la frequentazione e il rispetto di norme e autorizzazioni amministrative, anche in relazione alla somministrazione di alcool ai minori.

Quattro esercizi pubblici sono stati sanzionati per la mancanza del preposto e quattro attività segnalate alla locale ASL, nonché sanzionate per mancato rispetto delle norme igieniche.

Effettuati 8 posti di controllo lungo le citate vie per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata e uscita dalla città, elevate 6 sanzioni al Codice della Strada per un ammontare di 10.860 euro, identificate complessivamente 217 persone, di cui 117 cittadini stranieri e controllati 74 veicoli.

Nel corso del servizio sono stati denunciati un cittadino kosovaro di 46 anni per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, un cittadino turco di anni 44 per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e un terzo cittadino straniero, che all’atto del controllo, non ha esibito documenti attestanti la sua regolare presenza in Italia.

