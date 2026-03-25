Sasso Marconi: vasto incendio di bosco e vegetazione, impegnate otto squadre e l’elicottero

Dalle ore 11:45 di oggi, 20 unità di vigili del fuoco del Comando di Bologna sono impegnate nel comune di Sasso Marconi per contrastare un incendio che sta interessando una zona boschiva. Sul posto sono operativi 8 automezzi provenienti dai distaccamenti di Monzuno, Vergato, Casalecchio di Reno e Bazzano e dalla sede Centrale di Bologna.

Per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto e contenere il fronte del fuoco, è entrato in azione anche l’elicottero del Reparto Volo di Bologna.

Il personale a terra sta lavorando per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propaghi ulteriormente verso le aree limitrofe. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona sono tuttora in corso.

