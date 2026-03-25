San Felice: incontro sulle tecniche innovative per la chirurgia ortopedica

Giovedì 26 marzo a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, ore 20.30, si svolgerà una conferenza sul tema: “Tecniche innovative per una chirurgia ortopedica più precisa e meno invasiva”.

Dopo i saluti istituzionali, relatori della serata saranno Anna Maria Ferraresi, direttrice del Distretto sanitario di Mirandola e Calogero Alfonso, primario di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Mirandola. Modera Sonia Menghini, medico chirurgo specializzato in cardiologia e direttrice sanitaria della Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e si prefigge di far conoscere le più recenti innovazioni tecnologiche che permettono di effettuare interventi sempre più precisi e meno invasivi, grazie anche al nuovo robot donato all’ospedale di Mirandola. Organizzano l’assessorato alla Sanità del Comune di San Felice, Ausl di Modena e Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese.