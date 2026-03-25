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Sabato 28 in Municipio “2071 Una visita guidata al pianeta Terra” nell’ambito di Respiri di Terra

Bassa reggianaCorreggio
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foto Studio Pagi

Una visita al futuro per capire meglio il presente: con 2071 Una visita guidata al pianeta Terra, Correggio propone al pubblico un’esperienza immersiva che trasforma la crisi climatica in un racconto accessibile, coinvolgente e capace di interrogare adulti e ragazzi sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. L’appuntamento si inserisce nel calendario di Respiri di Terra, il ciclo di eventi promosso dal Comune di Correggio per favorire una riflessione condivisa sul legame tra comunità e natura attraverso linguaggi creativi, esperienziali e interdisciplinari.

Lo spettacolo, in programma sabato 28 marzo in Municipio, è rivolto a bambini dai 10 anni e adulti e sarà proposto in tre turni: dalle 15:30 alle 17, dalle 18 alle 19:30 e dalle 20:30 alle 22. Come tutti gli eventi della rassegna anche questo evento è gratuito e a libero accesso fino a esaurimento dei posti disponibili; è gradita la prenotazione.

2071 Una visita guidata al pianeta Terra, di Duncan Macmillan e Chris Rapley, prende forma come mostra-spettacolo itinerante immersiva, con ideazione e regia di Angela Ruozzi e l’interpretazione di Graziano Sirressi. La traduzione è di Giulia Lombezzi, mentre scenografia e progetto grafico sono firmati da Eleonora De Leo; i video sono di Manuela Chiapponi e la consulenza scientifica è di Marco Cervino. Il progetto costruisce un percorso in dieci stazioni, tra installazioni e raccolte di immagini, che accompagnano i visitatori dentro una riflessione sul surriscaldamento globale e sulle trasformazioni del pianeta.

Il valore dell’iniziativa sta proprio nella capacità di coniugare divulgazione e coinvolgimento. Attraverso la narrazione e la fotografia d’autore, lo spettacolo ripercorre la storia del riscaldamento globale, dalla sua scoperta alla sua attestazione scientifica, mettendo in evidenza anche le strategie di mitigazione e i progetti di contrasto oggi necessari. Il tema ambientale viene così affrontato in una forma non astratta, ma concreta e partecipata, capace di stimolare consapevolezza e senso critico.

È questa, del resto, la direzione complessiva di Respiri di Terra: offrire occasioni diverse, rivolte a fasce d’età differenti, per avvicinare la cittadinanza alla conoscenza scientifica e ambientale, traducendo concetti complessi come sostenibilità, economia circolare, impatto delle emissioni e trasformazioni del pianeta in esperienze condivise, comprensibili e vicine alla vita quotidiana. In questo contesto, 2071 rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della rassegna, perché invita a guardare la Terra con occhi nuovi e a riconoscere nella crisi climatica non soltanto un tema globale, ma una responsabilità che riguarda tutti.

Per informazioni e prenotazioni: Casa nel Parco, Biblioteca ragazzi Ludoteca, via Fazzano 9, telefono 0522 643811, email ludoteca@comune.correggio.re.it

 

















Redazione 1

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