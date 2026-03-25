Dopo un tamponamento mostra agli agenti della Polizia locale una patente francese falsa: denunciato a Reggio Emilia

E’ stato denunciato l’uomo di 57 anni che, nei giorni scorsi, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, ha fornito agli agenti della Polizia Locale di Reggio Emilia un documento di guida risultato poi abilmente contraffatto.

L’uomo, al volante di una vettura Fiat Doblò stava percorrendo via Giordano Bruno in direzione centro città, quando ha tamponato un autocarro impegnato in una svolta a sinistra.

Nell’incidente quattro persone hanno riportato ferite lievi: i due passeggeri del Doblò e i conducenti dei mezzi. All’arrivo della pattuglia il 57enne, di origini straniere residente in Italia dal 2015, ha consegnato agli agenti la carta di circolazione, l’assicurazione del mezzo e la patente apparentemente conseguita in Francia. Secondo quando riportato sulla carta mostrata dall’automobilista, tuttavia, il documento sarebbe stato rilasciato nel 2020, quando l’uomo risultava residente in Italia. Una prima incongruenza che ha immediatamente insospettito gli operatori di via Brigata Reggio e li ha convinti a condurre un esame approfondito del documento. Grazie all’utilizzo della lampada a raggi ultravioletti e della lente d’ingrandimento, la verifica ha fatto emergere diverse ulteriori incongruenze: il documento, apparentemente identico al modello realmente rilasciato dallo Stato francese, risultava privo dell’inchiostro variabile ottico e le date riportate erano solo serigrafate sulla plastica invece che incise con laser, come imposto dal modello europeo delle patenti di guida.

L’uomo, deferito all’Autorità giudiziaria in ordine al reato di falsità materiale nei certificati, è stato anche sanzionato per guida senza patente, oltre che per non aver rispettato l’obbligo di rallentare in presenza di un incrocio, per un importo complessivo di oltre 5.200 euro.