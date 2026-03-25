L’esplorazione materica di ABK Group al Coverings 2026

Il 2026 di ABK Group prende quota in vista di Coverings, appuntamento strategico per il dialogo con distributori, contractor e progettisti del mercato nordamericano, in programma a Las Vegas dal 30 marzo al 2 aprile. Presenti in fiera tutti i brand del Gruppo, all’interno di un allestimento concepito come spazio esperienziale e incentrato sulla cultura del design made in Italy.

Tra anteprime e novità, ABK Group pone l’accento sulle superfici effetto pietra per l’architettura. Una tendenza estetica dove il gres porcellanato gioca un ruolo da protagonista con soluzioni per interni ed esterni, dal residenziale all’hospitality, dal retail agli spazi pubblici.

Ampio spazio viene dedicato ai brand specialisti delle grandi lastre, ABKStone e Materia, che, con l’esclusiva tecnologia FullVein3D presentano le nuove superfici Travertino Rainbow e Daino Reale. All’interno della slab gallery dei due marchi sono esposte anche diverse nuove proposte in finitura bocciardata, tra cui Ambrosia e Breccia Medici.

ABK presenta Cliff e, in preview, il progetto Era, mostrando una visione tecnologicamente innovativa dell’effetto pietra. Colori neutri, texture profonde, variazioni grafiche bilanciate, formati e spessori differenziati per rispondere a esigenze progettuali sempre più complesse.

Fedele al proprio linguaggio stilistico, Flaviker porta in fiera Midi, ampia gamma ispirata alle pietre francesi dal design contemporaneo. Midi racchiude un sistema coordinato di grandi lastre, formati e finiture per vestire con facilità volumi d’arredo, pareti e pavimenti indoor e outdoor.

Gardenia&Ariana, alla sua prima uscita internazionale dopo la presentazione del brand, svela le collezioni Orosei, effetto pietra minimal-chic, e Bon Ton, ispirata ai marmi italiani più eleganti. Due proposte per gli spazi residenziali caratterizzate da un linguaggio materico fatto di memoria, innovazione, estetica e funzionalità.

Presenti a Las Vegas anche le licenze esclusive Moooi Ceramics Surfaces con Nesting Room, e Versace Ceramics, con la nuova collezione Harmony.

ABK Group vi aspetta a Coverings, presso il Las Vegas Convention Center, nel Booth #1373