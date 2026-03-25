Gli allievi dell’Accademia Militare portano la Pasqua ai bambini del Policlinico di Modena

In un significativo gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità, gli Allievi del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare hanno trasformato una giornata ordinaria in un momento di gioia per i piccoli degenti del reparto di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. L’iniziativa, svolta in prossimità delle imminenti festività pasquali, ha avuto come obiettivo quello di regalare un sorriso e un momento di serenità ai piccoli pazienti ricoverati.

Durante la visita, gli Allievi Ufficiali hanno donato delle uova di cioccolato ai piccoli ospiti del Reparto e alle loro famiglie, offrendo un segno concreto di attenzione e affetto in un periodo delicato e lontano dall’ambiente familiare. Accolti con calore dal personale medico e infermieristico dell’unità ospedaliera, i giovani cadetti hanno potuto interagire brevemente con i piccoli degenti, creando un’atmosfera di festa e speranza.

Questa iniziativa benefica testimonia i valori di altruismo, spirito di servizio e legame con la collettività che l’Accademia Militare di Modena si impegna a infondere nei suoi allievi, futuri comandanti dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri. L’evento non è stato solo un’occasione per celebrare le festività pasquali, ma anche per dimostrare l’importanza dell’attenzione verso i più vulnerabili e l’impegno sociale che caratterizza la formazione dei futuri Ufficiali, anche attraverso gesti di solidarietà come quello svolto presso il Policlinico di Modena.

La delegazione dell’Accademia Militare è stata accolta dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero di Modena e Direttore della Chirurgia Pediatrica, Dottor Pier Luca Ceccarelli, dal Direttore della Pediatria, Professoressa Barbara Predieri, e dal medico referente dell’Oncoematologia Pediatrica, Dottor Giovanni Palazzi, assieme alla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e una rappresentanza di medici e personale sanitario dei tre reparti che hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come anche un piccolo gesto possa fare una grande differenza nel morale dei bambini e delle loro famiglie durante il ricovero. In rappresentanza della Direzione Sanitaria era presente la Dottoressa Sara Scanavini.