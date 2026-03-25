DocFinance riunisce la community della gestione d’impresa: nasce il COMMUNITY DAY dedicato a tesorieri e amministrativi

Persone, formazione e condivisione: nasce con questo spirito il DocFinance COMMUNITY DAY 2026, il nuovo appuntamento ideato da DocFinance per riunire i professionisti della finanza d’impresa. La prima edizione si terrà giovedì 21 maggio 2026 al Centro Congressi di Bologna e coinvolgerà tesorieri, CFO, professionisti dell’area AFC, responsabili della pianificazione finanziaria, della gestione del credito e del rischio che ogni giorno utilizzano le piattaforme DocFinance e DocCredit.

L’evento nasce con l’obiettivo di mettere al centro le persone che operano nella finanza aziendale, una funzione sempre più strategica nelle organizzazioni ma spesso caratterizzata da percorsi professionali costruiti principalmente sul campo.

«Nel mondo della tesoreria e della finanza d’impresa esistono competenze molto specialistiche, ma raramente si creano occasioni strutturate per incontrarsi e confrontarsi tra pari», spiega Mauro Tranquilli, fondatore e CEO di DocFinance. «Con il COMMUNITY DAY vogliamo proprio favorire la nascita di una community: uno spazio in cui professionisti che vivono sfide simili possano dialogare, condividere esperienze e costruire momenti di formazione comune».

Il DocFinance COMMUNITY DAY si propone infatti come una giornata di aggiornamento, dialogo e networking, lontana dalle logiche commerciali tradizionali. Non sono previste presentazioni di prodotto, ma interventi di esperti, keynote e tavole rotonde dedicate ai grandi temi della finanza aziendale contemporanea: dalla pianificazione finanziaria alle fintech, fino agli scenari economici e alle nuove normative sulla crisi d’impresa.

Tra gli interventi in programma nella sessione plenaria della mattina figurano quelli dell’astrofisica e divulgatrice scientifica Edwige Pezzulli, con una keynote dedicata al tema delle connessioni e dell’“adiacente possibile”, e di Giuseppe Grasso, Co-AD di Equita Mid Cap Advisory, che parlerà del valore finanziario, economico e sociale dell’impresa. Nel pomeriggio spazio invece a workshop, panel e tavole rotonde con docenti universitari ed esperti del settore.

L’idea dell’evento nasce direttamente dal dialogo con gli utilizzatori della piattaforma. «Negli ultimi anni molti clienti ci hanno chiesto di creare un momento di incontro tra utilizzatori di DocFinance», spiega Aldo Cacopardi, Marketing Manager di DocFinance. «È stata proprio la nostra community a spingerci a organizzare un evento dedicato agli addetti ai lavori, riconoscendo in DocFinance il soggetto ideale per riunire professionisti che condividono gli stessi obiettivi, linguaggi e sfide quotidiane».

Con questa iniziativa l’azienda punta a creare un appuntamento destinato a crescere nel tempo e a diventare un punto di riferimento per chi opera nella finanza aziendale.

La partecipazione al DocFinance COMMUNITY DAY è gratuita. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’evento.

DocFinance, una storia di successo che guarda all’internazionalizzazione del proprio approccio nei confronti della gestione della tesoreria

DocFinance è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione della tesoreria aziendale, della finanza d’impresa e del controllo del credito. Le sue piattaforme consentono alle aziende di monitorare in modo integrato flussi di cassa, rapporti bancari e programmazione finanziaria, migliorando l’efficienza dei processi amministrativi e supportando le decisioni strategiche. Le soluzioni DocFinance sono integrate con centinaia di sistemi ERP e sono utilizzate da migliaia di imprese per automatizzare la gestione finanziaria.

L’azienda conta oggi 5.000 clienti, 25.000 aziende gestite e oltre 20.000 utilizzatori finali, a conferma della diffusione e dell’affidabilità delle proprie soluzioni.

Negli ultimi anni l’azienda ha avviato un percorso di crescita internazionale: dopo l’acquisizione della società spagnola Taya, specializzata in soluzioni per la tesoreria d’impresa, nel 2025 il gruppo ha integrato anche la software house svizzera SoftCash, rafforzando la presenza nei mercati europei.

Oggi DocFinance conta diverse sedi su tutto il territorio nazionale più una in Spagna e una in Svizzera, confermando la volontà di consolidare la propria presenza internazionale e di offrire soluzioni sempre più evolute per la gestione finanziaria delle imprese.