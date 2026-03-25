Continua la “stretta” della Polizia di Stato in zona Universitaria a Bologna

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nell’area universitaria, da tempo oggetto di un’attività mirata di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso degli ultimi servizi, svolti anche attraverso dispositivi di osservazione con personale in borghese, sono state identificate numerose persone e monitorate le zone maggiormente frequentate dagli studenti, con particolare attenzione alle ore serali.

Proprio nell’ambito di tali attività, nella giornata di ieri, due soggetti sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio “alto impatto” predisposto strategicamente in zona e coordinato dal personale del Commissariato Due Torri San Francesco, che ha proceduto, inoltre, alla identificazione di 123 persone.

Il primo arresto è avvenuto in via Petroni, alle ore 14.00 circa, quando due Agenti in borghese del Commissariato hanno individuato un cittadino tunisino che, accortosi probabilmente di essere stato notato, con fare sospetto saliva a bordo di una bici provando ad allontanarsi. Gli Agenti procedevano immediatamente a fermalo e, a seguito di perquisizione personale, il tunisino veniva trovato in possesso di 13 grammi di cocaina suddivisi in 25 involucri.

Il secondo arresto è stato effettuato in Piazza Scaravilli nei confronti di un cittadino gambiano del 2007 che, scambiando due poliziotti in borghese per possibili acquirenti, proponeva loro l’acquisto di hashish. Il gambiano, colto in flagranza, tentava la fuga ma veniva subito bloccato e trovato in possesso di 20 gr di hashish.

I due pusher sono stati entrambi arrestati e trattenuti nei locali della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.