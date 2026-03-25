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Aperta la prevendita per Risate in Musica: il ricavato all’associazione di Clownterapia “Viviamo in positivo” di Reggio Emilia

AppuntamentiCasalgrandeReggio Emilia
Tempo di lettura 3 min.

Mercoledì 15 aprile Area Spettacoli di Planet Aut a Casalgrande

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E’ aperta la prevendita di “Risate in Musica”, lo spettacolo comico musicale il cui ricavato sarà devoluto all’associazione di clownterapia “Viviamo in positivo” di Reggio Emilia (Ticketone 20 euro o presso Planet Aut 333.3983005).

La settima edizione dello show ideato e organizzato da La President Band si terrà mercoledì 15 aprile, alle ore 21, presso l’Area Spettacoli di Planet Aut a Casalgrande (via Santa Rizza 19), a Reggio Emilia.

Un’edizione che anche quest’anno promette di stupire e divertire con la musica de La President Band e un cast di comici di livello nazionale: Dado, Nando Timoteo, Dondarini e Dalfiume e Andrea Vasumi.

Lo stile ironico di Dado, la comicità surreale e sanguigna del duo Dondarini e Dalfiume, lo humour sottile ed intelligente di Nando Timoteo uniti alla comicità scoppiettante di Andrea Vasumi, che ha fatto dell’arte dell’improvvisazione la sua cifra distintiva in grado di coinvolgere e interagire con il pubblico con ironia e leggerezza, daranno vita a una serata indimenticabile il cui fine ultimo è la beneficenza.

Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto all’associazione di clownterapia “Viviamo in positivo” di Reggio Emilia, costituita da 43 soci che portano un sorriso e una carezza all’anima di tante persone costrette a trascorrere un periodo della loro vita all’Arcispedale “Santa Maria Nuova”, nei reparti di Pediatria, Riabilitazione funzionale, Lungodegenza, Ortopedia, Urologia, nel Carcere circondariale “La Pulce”, e nella Casa residenza per anziani e pensionato San Giuseppe nel Comune di Quattro Castella. (www.vipreggioemiliaonlus.it)

L’associazione di Reggio Emilia fa parte della Federazione VIP “Viviamo in positivo” Italia Onlus che con i suoi 4.200 volontari suddivisi in 58 associazioni presta la propria opera in circa 180 strutture su tutto il territorio nazionale.

 

RISATE IN MUSICA – 7° edizione

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 21

Presso Planet Aut – Area Spettacoli

Via Santa Rizza, 19, Casalgrande – Reggio Emilia

Biglietti (20 euro) in vendita su Ticketone o presso Planet Aut (333.3983005)

 

Profili brevi

Dado, pseudonimo di Gabriele Pellegrini, nato a Roma il 31 ottobre 1973, è un comico, cabarettista e cantante italiano noto per il suo stile ironico e il teatro canzone. Con una carriera che spazia tra televisione, teatro e musica, Dado è uno degli artisti più versatili e apprezzati della comicità italiana.

 

Il Duo Dondarini e Dalfiume

L’incontro tra Davide Dalfiume e Marco Dondarini rappresenta la fusione di due mondi comici diversi: Davide porta in scena un’atmosfera surreale, quasi “da un altro pianeta”, capace di spiazzare il pubblico e trasportarlo su frequenze totalmente inedite; Marco, invece, offre una comicità sanguigna e dinamica. Insieme creano uno spettacolo dove i ruoli si confondono e si mescolano di continuo, dando vita a un’alchimia comica unica e coinvolgente.

 

Nando Timoteo 

Si presenta come un attore comico puro, il suo è un humour sottile ed intelligente privo di volgarità.

Un artista poliedrico che cattura l’attenzione del pubblico e la sostiene ad un livello alto di qualità e divertimento.

 

Andrea Vasumi è un comico monologhista, autore e presentatore italiano, noto per la sua comicità romagnola, fatta di battute, improvvisazione e grande interazione col pubblico. Vasumi è apprezzato da chi ama il cabaret puro e le storie che raccontano la quotidianità con ironia e leggerezza.

 

La President Band

La President Band, nata nel 2011 con un’anima rock e negli anni trasformata in una delle realtà Disco Dance più coinvolgenti della scena live, porta sul palco energia, ritmo e un repertorio che attraversa i grandi successi ’70/’80/’90 e la migliore musica italiana da ballare.

La formazione – Alessia e Riccardo Costi (voci), Andrea Bezzi (chitarra solista), Maurizio Meglioli (chitarra ritmica), Luca Andreose (batteria) e Michele Martucci (basso) – propone uno show travolgente e sempre partecipato. Accanto ai concerti, la band firma il format “Risate in Musica”, che unisce comicità e performance live con ospiti di primo piano della scena nazionale: Gene Gnocchi, Leonardo Manera, Paolo Migone, Gianluca Impastato, Maria Pia Timo, Antonio Ornano, Max dei Fichi d’India, Claudio Lauretta e molti altri. Un mix esplosivo di musica e risate che conquista teatri, piazze ed eventi aziendali.

 

















Redazione 1

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