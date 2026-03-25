Al parco della Montagnola 16enne aggredisce i carabinieri durante il controllo: un militare ferito

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 16enne tunisino, senza fissa dimora, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando al Parco della Montagnola per garantire la sicurezza ai cittadini e contrastare la criminalità comune. Alla vista del minorenne che si stava aggirando con fare sospetto, i militari si sono avvicinati per identificarlo e lui invece di esibire i documenti di riconoscimento, è fuggito.

Rincorso e raggiunto da un Carabiniere, il giovane lo ha aggredito, tentando nuovamente la fuga, ma senza successo. Altri Carabinieri sono arrivati in soccorso del collega e il giovane aggressore, identificato nel 16enne tunisino, è stato arrestato. Il militare ferito è stato medicato dai sanitari del 118. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il giovane è stato arrestato e accompagnato presso una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del collocamento in comunità.