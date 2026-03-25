Aggiornamento POS-RT e prospettive per le imprese: evento Lapam Confartigianato giovedì 26 marzo a Pievepelago

Un momento di aggiornamento e informazione. Lapam Confartigianato, dopo l’incontro online, organizza in presenza un appuntamento per fare il punto sulle ultime normative e novità riguardanti POS e Registratori Telematici (RT), strumenti fondamentali per il lavoro quotidiano.

L’incontro è in programma per mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 15, presso la sede associativa di Pievepelago in via Tamburù 7. Relatori dell’incontro saranno Moreno Migliori, responsabile sedi Lapam Confartigianato di Pievepelago, Lama Mocogno e Fiumalbo e Daniele Casolari, segretario Licom.

Oltre all’aspetto tecnico, l’incontro sarà un vero e proprio tavolo di confronto per ascoltare la voce degli imprenditori e raccogliere le esigenze reali delle imprese del territorio.

L’incontro è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.