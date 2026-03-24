Venerdì al Comunale di Bomporto “Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità”

Con lo spettacolo Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità il nuovo lavoro di Mario Perrotta vincitore del prestigioso premio Ubu 2025 come ‘miglior progetto sonoro’ si conclude venerdì prossimo 27 marzo la stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) curata da ATER Fondazione.

Il nuovo monologo in parole e musica dell’attore, autore e regista, prodotto da Permar/Compagnia Mario Perrotta ed Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, si ispira alla figura del grande cantautore Domenico Modugno che con la sua voce, corpo, storia e arte ha incarnato meglio di chiunque altro lo spirito di quell’epoca carica di speranze che furono gli anni a cavallo del 1958, subito prima e dopo l’inizio del boom economico.

Accompagnato dai musicisti Vanni Crociani (pianoforte, fisarmonica), Giuseppe Franchellucci (violoncello) e Massimo Marches (chitarra e mandolino), Perrotta porta in scena il racconto intimo di un uomo di una terra dimenticata da Dio, quella Puglia che sarebbe rimasta «alla periferia del regno ancora per decenni, almeno fino a quando anche io la lasciai per cercare una vita artistica altrove», commenta Mario Perrotta. Un uomo che parte all’avventura per “fare l’attore” e si ritrova, dopo pochi anni, a suggerire a tutto il mondo una possibilità per “volare”.

Ed è proprio l’anno 1958 che segna due ricorrenze fondamentali per la vicenda personale di Modugno che esordisce a Sanremo con Nel blu dipinto di blu, diventata più nota come Volare, e per l’Italia che vive il boom economico e culturale. Da quel momento, Modugno con la sua canzone diventa la colonna sonora del Paese.

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it al numero 059 800776 e con messaggio WhatsApp al numero 333 242474