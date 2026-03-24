Ulteriore improvvisa impennata del costo del gasolio

Sono passati ormai sei giorni da quando il Governo Meloni ha decretato il taglio delle accise, che dovrebbe durare altri quattordici giorni. Con i dati di stamane si chiarisce ulteriormente il rapido assorbimento da parte dei petrolieri del taglio di 0,25 centesimi.

Nella giornata di oggi, nell’arco delle prime nove ore, il 47% dei distributori della provincia ha aumentato i prezzi. Tenendo in conto quanto accaduto ieri, nell’arco di 24 ore o poco più l’84% dei distributori modenesi ha incrementato i prezzi del gasolio self.

Se domenica aveva superato il limite dei due euro (1,999) il 50% dei distributori, stamattina alle nove la percentuale è salita al 70%.

Due distributori in provincia hanno raggiunto o superato i 2,2 euro al litro; se aggiungiamo a quel prezzo il taglio delle accise, si raggiungono per quei distributori i 2,45 euro.

Oggi, martedì 24 marzo, il prezzo medio del diesel servito in Emilia-Romagna ha superato i 2 euro, arrivando a 2,023 euro al litro; il giorno prima era 1,986

E’ evidente che con la progressione in corso tra pochi giorni sarà completato l’assorbimento del taglio delle accise, a favore dei margini dei petrolieri, mentre gli annunciati controlli sono rimasti, appunto, solo degli annunci.

(Federconsumatori Modena APS)