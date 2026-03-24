Turismo in forte crescita a Modena: boom di stranieri e dati sopra la media

Nel 2025 Modena ha consolidato e rafforzato il proprio posizionamento turistico, con numeri in crescita che confermano l’attrattività della città e la bontà delle strategie messe in campo. Gli arrivi complessivi hanno raggiunto quota 403.079, con un incremento del +9,22% rispetto al 2024, mentre i pernottamenti si attestano a 807.024, in aumento del +7,74%.

A trainare questa crescita è in special modo il turismo internazionale, che registra performance particolarmente brillanti. Gli arrivi di turisti stranieri sono stati 165.531, in aumento del +12,69%, mentre i pernottamenti hanno toccato quota 351.472, segnando un significativo +16,29%. Positiva anche la crescita del turismo italiano, con 237.548 arrivi (+6,92%).

“Un gioco di squadra tra Amministrazione, operatori del settore, associazioni di categoria ha portato risultati importanti che confermano una crescita costante”: così l’assessore al Turismo e alla Promozione della Città Andrea Bortolamasi. “Modena è una città turistica con un’offerta articolata che permette un’esperienza unica, tra cultura enogastronomica, la tradizione motoristica, i diversi linguaggi culturali e il nostro patrimonio artistico, i festival e gli eventi sportivi. Abbiamo lavorato per diversificare l’offerta, ampliandola e destagionalizzandola: continueremo a investire su questa traccia, per un turismo sostenibile e di qualità”.

Il confronto con l’andamento regionale evidenzia ulteriormente la solidità del risultato modenese. A fronte di una crescita complessiva dell’Emilia-Romagna del +7,77% negli arrivi e del +3,89% nei pernottamenti, Modena fa registrare performance superiori in entrambi gli indicatori. Ancora più marcato il divario nel segmento internazionale: i pernottamenti stranieri crescono in regione del +7,86%, mentre in città raggiungono appunto il +16,29%, confermando una capacità di attrazione sempre più competitiva su scala internazionale.

L’analisi mensile evidenzia una stagionalità ben definita, con picchi nei mesi primaverili e autunnali. Maggio si conferma il mese di massima affluenza, con 44.411 arrivi e 84.185 pernottamenti, seguito da giugno (39.565 arrivi e 74.815 pernottamenti) e da settembre, che con 39.153 arrivi raggiunge il secondo posto assoluto per pernottamenti (79.924), segnalando una permanenza media leggermente più lunga rispetto a giugno. Anche ottobre mantiene volumi elevati con 38.260 arrivi e 78.767 pernottamenti.

Il turismo internazionale segue lo stesso andamento, con alcune specificità. Maggio è il mese di punta anche per gli stranieri, con 20.647 arrivi e 41.464 pernottamenti, arrivando a rappresentare quasi la metà delle presenze totali. Settembre si distingue invece per il numero di pernottamenti esteri, 41.512, leggermente superiore a maggio. Nei mesi estivi la componente straniera mantiene livelli elevati, con 19.138 arrivi a luglio e 17.203 ad agosto, mese in cui supera la componente italiana per numero di arrivi.

Nel complesso, la primavera si conferma la stagione più forte dal punto di vista turistico, con oltre 232.000 pernottamenti tra aprile e giugno, seguita dall’autunno, che tra settembre e ottobre supera le 158.000 presenze complessive, con una forte incidenza della domanda internazionale. Per contro i mesi di gennaio e febbraio restano i periodi con un flusso turistico minore, con rispettivamente 47.251 e 50.885 pernottamenti.

Analizzando nello specifico gli arrivi internazionali, il turismo a Modena si conferma fortemente ancorato all’Europa e al Nord America. La Germania si posiziona come primo paese di riferimento con 22.282 arrivi e 37.533 pernottamenti, seguita dalla Francia con 16.123 arrivi e 32.719 presenze. Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato extraeuropeo con 15.964 arrivi e 35.998 pernottamenti, dato che evidenzia una permanenza media più lunga rispetto al turismo europeo. Seguono Svizzera e Liechtenstein (9.860 arrivi), Regno Unito (8.035), Spagna (7.509), Paesi Bassi (5.904) e Polonia (5.094), mentre si segnalano arrivi anche da Belgio, Brasile, Austria e Cina.

I dati del 2025 delineano in tal modo un sistema turistico in crescita, sostenuto in modo decisivo dalla domanda internazionale e capace di superare la media regionale per ritmo di sviluppo. Un risultato che l’Amministrazione comunale accoglie con soddisfazione, nella consapevolezza che il lavoro svolto per valorizzare l’offerta culturale, enogastronomica e di eventi sta realmente contribuendo a rendere Modena una destinazione sempre più riconosciuta e competitiva.