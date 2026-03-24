Sfonda la porta di casa della ex, poi la prende a pugni. Arrestato dai carabinieri nel bolognese

I Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo hanno arrestato un 29enne marocchino per maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri a casa di una donna che chiedeva aiuto.

Raggiunta velocemente dai militari, la malcapitata, traumatizzata e ferita, riferiva di essere stata aggredita dall’ex compagno che armato di coltello, era entrato in casa sfondando la porta d’ingresso, poi l’aveva presa a pugni, e le aveva dato un morso. Una reazione violenta, verosimilmente scaturita dall’incapacità del giovane di accettare la fine della relazione sentimentale, terminata per volontà della donna.

Individuato nell’area condominiale dai Carabinieri, il presunto responsabile è stato identificato nel 29enne marocchino. Per terra e accanto al giovane, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico, compatibile con la descrizione fornita dalla persona offesa. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in una struttura per essere medicata.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne marocchino è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.