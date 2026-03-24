Sabato 28 marzo il parlamentare Arturo Scotto in sala del Consiglio con il suo libro “Flottilla. In viaggio per Gaza”

Un libro che parla a chi chiede giustizia, diritti e pace, fuori dai linguaggi tradizionali della politica. Perché una potenza militare come Israele ha paura di una quarantina di barche a vela che navigano pacificamente? Da questa domanda prende avvio “Flotilla. In viaggio per Gaza”, il libro che l’autore, Arturo Scotto, presenterà sabato 28 marzo, alle ore 10.30, nella sala del Consiglio comunale di Castelnovo di Sotto, intervistato dal giornalista Adriano Arati.

Il parlamentare del Pd, testimone diretto dei fatti, racconta la sua scelta di imbarcarsi sulla Karma, una delle navi della Global Sumud Flotilla partita da Genova per raggiungere la Striscia. Non una decisione facile: dubbi, tentennamenti, il peso delle responsabilità istituzionali. Ma anche la consapevolezza che, di fronte a un genocidio in diretta e all’inerzia della politica internazionale, fosse impossibile tirarsi indietro.

Il libro è il racconto in prima persona dei giorni a bordo della Flotilla: l’attesa, la paura, la notte dei droni, l’abbordaggio dell’esercito israeliano, l’arresto, il sequestro dei telefoni, le 24 ore di detenzione. Ma anche i retroscena mai arrivati ai giornali, le omissioni dei media, il rapporto con il governo italiano, il dileggio politico, le conseguenze giudiziarie ancora in corso.

Flotilla è però soprattutto una riflessione più ampia su ciò che questa missione ha rappresentato: un’esperienza capace di fare quello che alla politica tradizionale non riesce più, ovvero smuovere le coscienze, riempire le piazze, coinvolgere una generazione che spesso diserta le urne ma non rinuncia all’impegno. Un libro che intreccia testimonianza personale, etica e politica, e che prova a immaginare una nuova idea di partecipazione e di ordine mondiale.

L’ingresso è libero e gratuito e l’iniziativa rientra nella rassegna “Il mondo in primo piano” organizzata dal Comune.