Ron in concerto a Carpi con il live “Al centro esatto della musica”

Venerdì 27 marzo Ron arriva al Teatro Comunale di Carpi con il nuovo live “Al centro esatto della musica”, titolo che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi. Lo spettacolo, che conclude la rassegna “L’altra musica”, inizia alle 21. L’artista, infatti, ha confermato la sua esibizione in città dopo l’improvvisa scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, con il quale avrebbe dovuto debuttare in prima nazionale con lo spettacolo “Ecco che incontro l’anima”.

Tra i protagonisti della musica d’autore italiana, Ron è un artista che dà il proprio meglio sul palco, davanti al suo pubblico. Come racconta lui stesso “un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro, dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band. Mi piace mettermi in gioco, e ora lo faccio come mai prima, vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico”.

Ron si racconterà grazie a uno dei repertori tra i più conosciuti della musica d’autore italiana in una scaletta ricca di oltre venti titoli, tra successi e nuove canzoni, tratte anche dal celebrato album di due anni fa “Sono un figlio”, che includerà anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del “Premio Tenco”, quando lo scorso ottobre ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo “Premio alla carriera”.

Sul palco con Ron, Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Stefania Tasca (voce, percussioni) e Pierpaolo Giandomenico (basso). Lo spettacolo è una produzione Imarts.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.