Reggio Emilia capitale del pattinaggio a rotelle: al Pala Bigi il Campionato italiano Gruppi Show e Precision 2026

Le luci del Pala Bigi di Reggio Emilia questo giovedì si accendono per ospitare l’evento più prestigioso per il pattinaggio artistico a rotelle: il Campionato italiano Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, la Coppa Skate Italia e il Trofeo “Small Sincro”. Organizzato dallo Skating Club Albinea, l’evento andrà in scena dal 26 al 29 marzo quando la nostra città tornerà a essere il cuore pulsante di una disciplina che vede l’Italia leader assoluta per numero di titoli iridati, atleti e team partecipanti.

L’evento è realizzato con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Albinea.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’attrazione e nel sostegno ai grandi eventi sportivi, che rappresentano un’importante occasione di promozione e valorizzazione della nostra città – commenta l’assessora a Economia urbana e Sport Stefania Bondavalli – Il Palabigi sarà ancora una volta protagonista del pattinaggio a rotelle italiano, una disciplina che a Reggio Emilia vanta una tradizione consolidata, un tessuto sportivo ricco e un’ampia partecipazione di atleti e atlete. Un evento che, con oltre 2.000 presenze, porterà un contributo concreto alla vitalità della città. Ringrazio la Federazione Italiana Sport Rotellistici per aver scelto Reggio Emilia come sede di una manifestazione di così alto livello, lo Skating Club Albinea per l’organizzazione e la Regione Emilia-Romagna che, insieme al Comune, sostiene questo appuntamento”.

“Dopo il pattinaggio artistico – aggiunge Bondavalli – la nostra città ospiterà a breve un altro evento di rilievo: la finale di Coppa della Divisione Calcio a 5, in programma il 15 aprile al Palahockey Fanticini. Un’ulteriore conferma di come Reggio Emilia sia sempre più un punto di riferimento per lo sport e per i grandi eventi, capaci di generare opportunità e valorizzare il territorio”.

Dopo il successo dell’edizione 2023 e del Campionato Europeo 2024, l’organizzazione è affidata anche quest’anno allo Skating Club Albinea che nel 2026, peraltro, celebra un traguardo storico: 20 anni dalla sua prima organizzazione del Campionato Italiano nel 2005.

L’edizione 2026 si preannuncia ancora più importante delle precedenti per quanto metterà in pista: 225 team in gara, 2.000 atleti provenienti da 15 regioni d’Italia, 400 tecnici, 11 categorie in competizione, 140 volontari impegnati nell’allestimento del Pala Bigi. Per garantire il massimo spettacolo, all’interno del Pala Bigi è stata installata una pista in legno bianco di 1.500 metri quadrati. L’esperienza per il pubblico sarà immersiva grazie a un innovativo impianto luci “da teatro” e due mega ledwall che accompagneranno le esibizioni. Ogni giornata di gara sarà aperta da uno show inedito, rendendo ogni appuntamento unico nel suo genere.

Il campionato prenderà il via giovedì 26 marzo con i sorteggi e le gare dei quartetti e piccoli gruppi divisione nazionale. Il programma proseguirà con venerdì 27: quartetti cadetti, small sincro e gruppi junior; sabato 28: quartetti junior, sincronizzato junior e piccoli gruppi. Domenica 29 ci sarà il gran finale con quartetti senior, sincronizzato senior e grandi gruppi.

I biglietti sono disponibili tramite il circuito Vivaticket.

INFO – www.itareggio2026.it, info@itareggio2026.it e Instagram: @reggioita26