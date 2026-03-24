Pasqua, prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di Modena

Iniziano ad arrivare le donazioni pasquali nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena.

A fare visita al reparto è arrivata una delegazione dell’Associazione Giovani Diabetici di Modena, presieduta dal Dottor Daniele Bandiera, che ha consegnato ai reparti degli ovetti di cioccolata. Si tratta di un appuntamento che ormai è diventato consuetudine e che anche per il 2026 è stato rinnovato sempre con la solida dose di passione e generosità.

Sempre in questi giorni c’è stata la gradita visita dell’associazione di volontariato di protezione civile O.R.M. (Operatori Radio Modena) di Nonantola, presieduto da Vincenzo Brunco. Anche quest’anno O.R.M. ha sostenuto e realizzato il progetto “Uova di Pasqua per un sorriso” attraverso la donazione di uova di Pasqua e materiale didattico per i piccoli pazienti del Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena. L’associazione ringrazia particolarmente il supermercato Conad di Nonantola e la gelateria “Dentro le mura” che hanno partecipato al progetto donando a titolo completamente gratuito le uova di cioccolata. L’associazione ha ribadito la volontà di continuare questo importante progetto per regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati e del materiale utile per rallegrare le loro giornate in reparto.

Le due delegazioni sono state accolte in differenti momenti dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero di Modena e Direttore della Chirurgia Pediatrica, Dottor Pier Luca Ceccarelli, dal Direttore della Pediatria, Professoressa Barbara Predieri, e dal medico referente dell’Oncoematologia Pediatrica, Dottor Giovanni Palazzi, assieme a una rappresentanza di medici e personale sanitario dei tre reparti, della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” dell’Istituto Comprensivo 6 e dello Spazio Incontro dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Modena.

Ulteriori visite sono programmate nei prossimi giorni fino a ridosso della Pasqua a testimoniare la grande sensibilità da parte delle associazioni e di tutta la società civile modenese nei confronti dei pazienti pediatrici.