Nel parcheggio della ex Caserma Zucchi a Reggio con tronchese nello zaino: denunciato

Nel parcheggio dell’ex caserma Zucchi di Reggio Emilia, un uomo è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una tronchese nascosta nello zaino e privo di documenti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 marzo, durante un servizio di controllo condotto dalla sezione radiomobile dei Carabinieri.

I militari hanno notato un individuo che si aggirava tra le auto parcheggiate con atteggiamento sospetto. Avvicinatisi per un controllo, l’uomo, un 46enne di origine tunisina senza fissa dimora, ha mostrato segni di agitazione e insofferenza. Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto a perquisire lo zaino, trovando una tronchese pronta all’uso. Inoltre, è emerso che l’uomo era privo di documenti e si trovava irregolarmente sul territorio italiano.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. La tronchese è stata sequestrata, e il procedimento è ora nelle fasi preliminari d’indagine, durante le quali verranno effettuati ulteriori approfondimenti per le valutazioni necessarie in merito all’azione penale.

L’operazione si colloca nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo che i Carabinieri della sezione radiomobile svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza del territorio.