Modena, Bando affitto 2025: contributi a 1094 famiglie per il canone di locazione

Sono 1094 le famiglie alle quali arriverà il contributo al pagamento dei canoni d’affitto previsto dal Bando affitto comunale 2025. È stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione del contributo che, su un totale di 1882 richieste pervenute, ne vede 1094 in possesso dei requisiti e, quindi, ammesse.

I fondi per fronteggiare la situazione ormai critica legata alla sostenibilità degli affitti provengono interamente dal Comune che, nell’ambito del Piano casa, ha destinato complessivamente 1 milione e 510mila euro a questa emergenza. Inizialmente era stato stanziato un milione di euro, al quale sono stati aggiunti ulteriori 510mila euro, sempre da risorse comunali, per poter rispondere a tutte le richieste ammesse alla graduatoria. Il contributo medio per richiedente ammonta a 1.380 euro (si va da un minimo di 437,96 euro a un massimo di 1.549, 31), a fronte di spese d’affitto che arrivano anche oltre i 700 euro al mese.

“Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, in un momento storico nel quale la casa è una vera e propria emergenza – il commento della vicesindaca e assessora a Politiche abitative e Piano casa Francesca Maletti – Come Comune, fronteggiamo l’emergenza abitativa attraverso diverse strategie del Piano Casa, che si basa su tre verbi: prevenire la perdita della casa, gestire il patrimonio costruito non utilizzato e costruire. Il Bando affitto, che ha visto un dispiegamento di forze economiche aumentato nei mesi proprio per poter rispondere a tutte le domande pervenute ritenute idonee, risponde a prevenire. Con questa misura offriamo una boccata d’ossigeno alle tante persone in difficoltà a mantenere le spese di un canone di locazione nel mercato odierno: lavoratori, famiglie, giovani coppie e anziani che devono veder tutelato il loro diritto all’abitare. Consapevoli delle difficoltà del mercato immobiliare, portiamo avanti queste politiche offrendo risposte che vanno incontro alle esigenze non solo degli inquilini, ma anche dei proprietari. Tramite Agenzia Casa, per esempio, il Comune prende direttamente in affitto case e stanze garantendo al proprietario il pagamento dell’affitto e delle spese condominiali, rilascio dell’immobile alla scadenza, il pagamento del ripristino di eventuali danni e l’aliquota IMU ridotta allo 0.30%. In questo modo Agenzia Casa, ad oggi, riesce a garantire redditi sicuri ai proprietari e stabilità abitativa a 526 famiglie”, conclude la vicesindaca.

Hanno potuto chiedere il contributo per il Bando affitto i cittadini, titolari di un contratto di locazione, con un valore Isee non superiore a 10mila euro e con un’incidenza del canone di locazione annuo sull’Indicatore di situazione reddituale (Isr) superiore al 30%. Le domande sono state collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore Isr. Nel caso di valori di incidenza uguali, ha avuto la precedenza la domanda con Isr più basso e, a seguire, la domanda con Isee più basso.

Il 13% degli ammessi in graduatoria ha un Isee che va da 8mila a 10mila euro, il 26% si ferma a 2mila euro. I restanti richiedenti, ovvero il 61% del totale, si muovono tra i 2mila e gli 8mila euro di valore Isee dichiarato. Per quanto riguarda i canoni di locazione, si parla di cifre che vanno da 350 a 600 euro circa al mese per oltre la metà dei richiedenti (65% del totale). Il 12% circa affronta un canone che si muove tra i 600 e i 700 euro mensili, il 14% sta invece tra i 250 e i 350 euro a mese. Solo per il 5% dei richiedenti il canone supera i 700 euro, così come solo per il 4% del totale si ferma a 250.

Per quanto riguarda i componenti per nucleo familiare, il 29% dei richiedenti vive da solo, le coppie sono invece il 21% del totale. Il restante 50% è composto da famiglie di tre o più persone. Quanto al dato sull’età, il 13% degli ammessi al contributo ha meno di trent’anni, mentre oltre la metà (il 56%) ha un’età che va dai trenta ai cinquant’anni. Il 26% ha tra i 51 e i 70 anni, il restante 5% ha oltre 70 anni.

La graduatoria definitiva degli ammessi al Bando affitto comunale 2025 è pubblicata sul sito del Comune di Modena. Per ulteriori informazioni, contattare il numero dedicato 059/2032223 oppure scrivere a contributo.affitto@comune.modena.it.