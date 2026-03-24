Galliera e Malalbergo, sulla SP 12 “Basso Reno” divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7.5 t

Per migliorare il livello di sicurezza della circolazione stradale lungo la strada provinciale SP 12 “Basso Reno”, nel territorio dei comuni di Galliera e Malalbergo, viene istituito il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7.5 t dal Km 14,700 al Km 22,800 ad esclusione dei veicoli di soccorso, residenti e di servizio autorizzati dal 25 marzo 2026 a tempo illimitato dalle ore 0 alle ore 24.
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